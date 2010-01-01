Бюро переводов «Perevod24»

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННО УСЛУГУ?

Не тратьте своё время

Доверьтесь профессионалам «Perevod24»

Нотариальное заверение за 1 час

Перевод любой сложности от 3-х часов

Любой заказ с доставкой до метро - Бесплатно

ПРЕИМУЩЕСТВА БЮРО ПЕРЕВОДОВ «PEREVOD24»

120+ Переводчиков

проверенных временем

5+ Лет

безупречной работы

500+ Заказов

каждый месяц

80+ Языков

используется в работе

100% Гарантия

нашей работы

Не устроит результат - 

вернем деньги

24/7 Работаем

принимая заявки

Бюро языковых переводов «Perevod24» выполняет Все виды Письменных, Нотариальных и Срочных услуг. Поставим Апостиль, Легализуем документы, пройдем Нострификацию, соответствуем ГОСТ и ISO, Гарантия на все виды работ. Выполняем двойную проверку качества вашего заказа, делаем перевод документов для Физических и Юридических лиц. Используем в работе более 80 иностранных языков. С каждым днем мы прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов, расширяя список предоставляемых услуг и улучшая наш сервис.

- ЛЮБЫЕ ВИДЫ ПЕРЕВОДОВ -

Наше бюро переводов выполнит переводы Научно - Технических, Юридических, Медицинских тематик и многих других, предоставим Устных переводчиков. Почти по каждому направлению текста есть узкоспециализированный специалист.

Помните, что в процессе работы важна не только стоимость, но и качество. Если в переводе выявится ошибка, вы потеряете Время, Деньги и Нервы. Лучше обратиться к профессионалам своей сферы и выбрать надежного партнера в лице переводческой компании.

Бюро переводов с нотариальным заверением

- 100% качественно

Мы работаем с лучшими переводчиками в своей области - Максимально корректный, стилистически грамотный перевод.

- Online заказ

Вы можете отправить документ в электронном виде, провести электронную оплату и получить готовый документ курьером. С нами удобно.

- Гарантия на все Услуги

Не понравился перевод? - Вернем деньги. Не уложились в сроки? - Заплатим штраф.

- ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ -

Нажмите на изображение для увеличения

- КАК ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД -

1

2

3

Отправить ваш документ 

Внести оплату

Получить готовый заказ

Вам не обязательно приходить в наше Бюро переводов для того, чтобы заказать услугу так как в большинстве случаев можно оформить онлайн заявку, а выполненную работу получить в электронном виде, доставкой курьером на дом либо забрать у нас в Офисе.

- МЫ ПЕРЕВОДИЛИ -

ntv_0.png.90x50_q85
modern-ekspo_oClSwRh.png.90x50_q85
msk.png.90x50_q85
f234075be1489306a63039962bda986c_mfYA3z0
vaukesha_logo_dwsKUxF.png.90x50_q85
velti_logo.png.90x50_q85
screenshot_nova.jpg.90x50_q85
transtroy_logo.png.90x50_q85
uralhim_0.png.90x50_q85
vikona_logo.png.90x50_q85
vebasto_rus_logo.png.90x50_q85
yandex_0.png.90x50_q85
vertoletnaya_gruppa.png.90x50_q85
vayet_logo.png.90x50_q85
turk_bsyIk2M.jpg.90x50_q85
siemens_0_TQnabi9.png.90x50_q85
screensh2ot_1.jpg.90x50_q85
russneft.jpg.90x50_q85
rosekspertiza_0.png.90x50_q85
remondis_logo.png.90x50_q85
regionalnye_resursy_logo.png.90x50_q85
ranbaxy_0.png.90x50_q85
promenegro_logo_0.png.90x50_q85
prima-meh.png.90x50_q85
polar_logo.png.90x50_q85
pioner_LFfXfgN.png.90x50_q85
moy_mir_logo.jpeg.90x50_q85
mostgeocent_logo.png.90x50_q85
mori.png.90x50_q85
moneks.jpg.90x50_q85
min_oborony_logo.png.90x50_q85
micloslogo.png.90x50_q85
megapolis_logo.png.90x50_q85
megafon_0.png.90x50_q85
kosmofarm.jpg.90x50_q85
komedi_logo.png.90x50_q85
invintr.png.90x50_q85
istkommerc_logo.png.90x50_q85
indezit.png.90x50_q85
head_3_2.jpg.90x50_q85
gib_logo.png.90x50_q85
genoprof.jpg.90x50_q85
evropolis_0.png.90x50_q85
euroset.png.90x50_q85
esta_logo.png.90x50_q85
del_kredere.png.90x50_q85
castomar.jpg.90x50_q85
bez_imeni-1.png.90x50_q85
bpw_logo_0.png.90x50_q85
belaya_sfera.png.90x50_q85
ntv_0.png.90x50_q85
modern-ekspo_oClSwRh.png.90x50_q85
msk.png.90x50_q85
f234075be1489306a63039962bda986c_mfYA3z0
vaukesha_logo_dwsKUxF.png.90x50_q85
velti_logo.png.90x50_q85
screenshot_nova.jpg.90x50_q85
transtroy_logo.png.90x50_q85
uralhim_0.png.90x50_q85
vikona_logo.png.90x50_q85
vebasto_rus_logo.png.90x50_q85
yandex_0.png.90x50_q85
vertoletnaya_gruppa.png.90x50_q85
vayet_logo.png.90x50_q85
turk_bsyIk2M.jpg.90x50_q85
siemens_0_TQnabi9.png.90x50_q85
screensh2ot_1.jpg.90x50_q85
russneft.jpg.90x50_q85
rosekspertiza_0.png.90x50_q85
remondis_logo.png.90x50_q85
regionalnye_resursy_logo.png.90x50_q85
ranbaxy_0.png.90x50_q85
promenegro_logo_0.png.90x50_q85
prima-meh.png.90x50_q85
polar_logo.png.90x50_q85
pioner_LFfXfgN.png.90x50_q85
moy_mir_logo.jpeg.90x50_q85
mostgeocent_logo.png.90x50_q85
mori.png.90x50_q85
moneks.jpg.90x50_q85
min_oborony_logo.png.90x50_q85
micloslogo.png.90x50_q85
megapolis_logo.png.90x50_q85
megafon_0.png.90x50_q85
kosmofarm.jpg.90x50_q85
komedi_logo.png.90x50_q85
invintr.png.90x50_q85
istkommerc_logo.png.90x50_q85
indezit.png.90x50_q85
head_3_2.jpg.90x50_q85
gib_logo.png.90x50_q85
genoprof.jpg.90x50_q85
evropolis_0.png.90x50_q85
euroset.png.90x50_q85
esta_logo.png.90x50_q85
del_kredere.png.90x50_q85
castomar.jpg.90x50_q85
bez_imeni-1.png.90x50_q85
bpw_logo_0.png.90x50_q85
belaya_sfera.png.90x50_q85

Бесплатно предоставляется один тестовый перевод для Юридического лица объемом до 1800 символов, включая пробелы, для оценки Качества нашей работы.

Ознакомиться с Рекомендациями и Благодарностями наших партнеров можно на странице Отзывы.

Рассчитайте Бесплатно

Отправьте нам свой документ, узнайте стоимость заказа

Любой способ Оплаты заказа

После оформления Заказа и подтверждения от нас, переходите на страницу Оплата. Далее следуйте инструкциям на ней.

Бюро языковых переводов «Perevod24»

Бюро переводов «Perevod24» работает с лучшими профессионалами в своей области. Агентство существует на рынке более пяти лет. Методом проб и ошибок был создан отлаженный и качественный сервис, благодаря этому большинство клиентов стали - Постоянными.

В переводческой компании «Perevod24» каждый день задействовано более 80 дипломированных переводчиков, что делает наши переводы безупречного качества. Все работы проходят двойную проверку корректора, исключая возможные ошибки.

Мы команда профессионалов, понимающая важность, не только качественно предоставить услугу, но и решить индивидуально задачу клиента. Наше бюро готово предоставить услуги по Письменному переводу документов, Устному - сопроводим на разного рода встречах, поможем проставить Апостиль, Легализуем документы, пройдем все этапы Нострификации диплома. Работаем гибко с каждым клиентом. Благодаря нам, вы не будете стоять в очередях за решением вашей задачи так как можете заказать её онлайн в нашем Агентстве.

Наше Бюро языковых переводов в Москве работает ради одной цели, Сохранить самое важное - ваше Время.

Услуги и Вопросы:

Срочный нотариальный перевод документов

​Бюро нотариальных переводов «Perevod24» специализируется на срочных услугах. Мы расположены по соседству с нотариальной конторой. Выполняем услуги оперативно и в максимально короткие сроки. В среднем перевод документа занимает один час (в зависимости от языка и общего объема текста).

Перевод текста и документов онлайн

Компания предоставляет возможность сделать перевод документа или текста онлайн. Отправляете текст, документ на почту - zakaz@perevod24.com или в мессенджеры на номер - +7 (916) 522-84-49, выполняем перевод, согласовываем с вами. Получить готовую работу можете у нас в Офисе, Курьером, в Электронном виде.

Письменный перевод текста удалённо

Письменный перевод текста в нашей Организации можно заказать удаленно с Любого языка, Любых объёмов из Любой точки Мира. Для Юридических организации предоставляем Бесплатно тестовый письменный перевод для оценки качества наших услуг.

Как вы рассчитываете объём перевода

Объем текста на перевод рассчитывается в учетных страницах. Одна учетная страница равна 1800 знаков с пробелами.

Выполняет ли ваша компания заверение уже переведенного документа

Да, заверим нотариально подпись переводчика на уже переведенном документе. Срок выполнения от 1 до 3 часов.

Как у вас совершается оплата

Оплатить услуги можете Любым способом (В офисе, Курьеру при оформлении Доставки, Оплата Онлайн).

 

Способы получения перевода

В электронном виде

Доставка курьером по Москве и Миру

Наши контакты

Адрес

 Москва, Расковой 10с4

Телефон

 +7 (495) 128-04-06

E-mail

 zakaz@perevod24.com

Наше Агентство переводов находится в Москве по соседству с Нотариусом и выполняет Срочные заказы. Индивидуально рассматриваем специфические задания. В зависимости от Сроков сдачи заказа можем предложить разную цену, которая вас обязательно порадует.

Принимаем заявки Круглосуточно и в Выходные.