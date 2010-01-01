Бюро переводов «Perevod24»
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННО УСЛУГУ?
Не тратьте своё время
Доверьтесь профессионалам «Perevod24»
Нотариальное заверение за 1 час
Перевод любой сложности от 3-х часов
Любой заказ с доставкой до метро - Бесплатно
ПРЕИМУЩЕСТВА БЮРО ПЕРЕВОДОВ «PEREVOD24»
120+ Переводчиков
проверенных временем
5+ Лет
безупречной работы
500+ Заказов
каждый месяц
80+ Языков
используется в работе
100% Гарантия
нашей работы
Не устроит результат -
вернем деньги
24/7 Работаем
принимая заявки
Бюро языковых переводов «Perevod24» выполняет Все виды Письменных, Нотариальных и Срочных услуг. Поставим Апостиль, Легализуем документы, пройдем Нострификацию, соответствуем ГОСТ и ISO, Гарантия на все виды работ. Выполняем двойную проверку качества вашего заказа, делаем перевод документов для Физических и Юридических лиц. Используем в работе более 80 иностранных языков. С каждым днем мы прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов, расширяя список предоставляемых услуг и улучшая наш сервис.
- ЛЮБЫЕ ВИДЫ ПЕРЕВОДОВ -
Наше бюро переводов выполнит переводы Научно - Технических, Юридических, Медицинских тематик и многих других, предоставим Устных переводчиков. Почти по каждому направлению текста есть узкоспециализированный специалист.
Помните, что в процессе работы важна не только стоимость, но и качество. Если в переводе выявится ошибка, вы потеряете Время, Деньги и Нервы. Лучше обратиться к профессионалам своей сферы и выбрать надежного партнера в лице переводческой компании.
Бюро переводов с нотариальным заверением
- 100% качественно
Мы работаем с лучшими переводчиками в своей области - Максимально корректный, стилистически грамотный перевод.
- Online заказ
Вы можете отправить документ в электронном виде, провести электронную оплату и получить готовый документ курьером. С нами удобно.
- Гарантия на все Услуги
Не понравился перевод? - Вернем деньги. Не уложились в сроки? - Заплатим штраф.
- ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ -
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- КАК ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОД -
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Получить готовый заказ
- МЫ ПЕРЕВОДИЛИ -
Бесплатно предоставляется один тестовый перевод для Юридического лица объемом до 1800 символов, включая пробелы, для оценки Качества нашей работы.
Ознакомиться с Рекомендациями и Благодарностями наших партнеров можно на странице Отзывы.
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Отправьте нам свой документ, узнайте стоимость заказа
Любой способ Оплаты заказа
После оформления Заказа и подтверждения от нас, переходите на страницу Оплата. Далее следуйте инструкциям на ней.
Бюро языковых переводов «Perevod24»
Бюро переводов «Perevod24» работает с лучшими профессионалами в своей области. Агентство существует на рынке более пяти лет. Методом проб и ошибок был создан отлаженный и качественный сервис, благодаря этому большинство клиентов стали - Постоянными.
В переводческой компании «Perevod24» каждый день задействовано более 80 дипломированных переводчиков, что делает наши переводы безупречного качества. Все работы проходят двойную проверку корректора, исключая возможные ошибки.
Мы команда профессионалов, понимающая важность, не только качественно предоставить услугу, но и решить индивидуально задачу клиента. Наше бюро готово предоставить услуги по Письменному переводу документов, Устному - сопроводим на разного рода встречах, поможем проставить Апостиль, Легализуем документы, пройдем все этапы Нострификации диплома. Работаем гибко с каждым клиентом. Благодаря нам, вы не будете стоять в очередях за решением вашей задачи так как можете заказать её онлайн в нашем Агентстве.
Наше Бюро языковых переводов в Москве работает ради одной цели, Сохранить самое важное - ваше Время.
Услуги и Вопросы:
Срочный нотариальный перевод документов
Бюро нотариальных переводов «Perevod24» специализируется на срочных услугах. Мы расположены по соседству с нотариальной конторой. Выполняем услуги оперативно и в максимально короткие сроки. В среднем перевод документа занимает один час (в зависимости от языка и общего объема текста).
Перевод текста и документов онлайн
Компания предоставляет возможность сделать перевод документа или текста онлайн. Отправляете текст, документ на почту - или в мессенджеры на номер - +7 (916) 522-84-49, выполняем перевод, согласовываем с вами. Получить готовую работу можете у нас в Офисе, Курьером, в Электронном виде.
Письменный перевод текста удалённо
Письменный перевод текста в нашей Организации можно заказать удаленно с Любого языка, Любых объёмов из Любой точки Мира. Для Юридических организации предоставляем Бесплатно тестовый письменный перевод для оценки качества наших услуг.
Как вы рассчитываете объём перевода
Объем текста на перевод рассчитывается в учетных страницах. Одна учетная страница равна 1800 знаков с пробелами.
Выполняет ли ваша компания заверение уже переведенного документа
Да, заверим нотариально подпись переводчика на уже переведенном документе. Срок выполнения от 1 до 3 часов.
Как у вас совершается оплата
Оплатить услуги можете Любым способом (В офисе, Курьеру при оформлении Доставки, Оплата Онлайн).
Наше Агентство переводов находится в Москве по соседству с Нотариусом и выполняет Срочные заказы. Индивидуально рассматриваем специфические задания. В зависимости от Сроков сдачи заказа можем предложить разную цену, которая вас обязательно порадует.
Принимаем заявки Круглосуточно и в Выходные.